«Любовь и смерть»: Рецензия Киноафиши

Уютные 80-е. Тихий городок Уайли, штат Техас, где у милых домиков стоят аккуратные заборчики, а во дворе — красивые лужайки с ровно подстриженным газоном. В одном из таких домов печет что-то на кухне обычная домохозяйка Кэнди Монтгомери. За идеальным фасадом скрывается несчастливый брак, в котором Кэнди не получает желанного заряда адреналина и страсти. Найти все, что ей нужно, она сможет в муже подруги — их брак тоже не назовешь удачным. Так что два неудовлетворенных супруга комично сядут за стол переговоров в захудалом придорожном мотеле, чтобы составить регулярный график своих измен. Эта связь приведет к сенсационному делу об убийстве, когда Кэнди Монтгомери ударила 41 раз топором свою подругу Бетти Гор, депрессивную жену бывшего любовника.

Драма HBO Max «Любовь и смерть» — это уже второй сериал менее чем за год о Кэнди Монтгомери, домохозяйке из Техаса, которая в 1980 году убила топором свою подругу Бетти Гор, живущую по соседству. В 2023-м об этом преступлении 40-летней давности вспоминают вновь после « Кэнди » — мини-сериала 2022-го с Джессикой Бил в главной роли, который выходил на Hulu. В «Любви и смерти» снялась Элизабет Олсен . Новый сериал получился более натуралистичным и, в отличие от «Кэнди», развивается линейно. Можно предположить, что создатели двух проектов видели в истории о зловещем убийстве возможность порассуждать о роли женщины в обществе, о дружбе, сексуальных нравах и природе измен или поговорить об уголовном правосудии и точке кипения, когда может возникнуть желание убить. Но, к сожалению, ни «Кэнди», ни «Любовь и смерть» не смогли реализовать потенциал этой истории.

Если с таким небольшим перерывом сняли два мини-сериала о реальном деле Кэнди Монтгомери, значит, бум на жанр настоящих преступлений продолжается. «Любовь и смерть» — еще одна киновариация, удачно сошедшая на экраны с самых громких и кликбейтных заголовков газет. Такой же путь в 2022 году проделали сериалы « Лестница », « Девушка из Плейнвилля » и « Под знаменем небес » — тру-крайм в полном расцвете сил. Такой активный поиск газетных вырезок с убийствами для съемок новых сериалов выглядит по меньшей мере маниакально и напоминает забавную погоню за сенсацией в комедии Вуди Аллена . Несмотря на это, «Любовь и смерть» — достойный, качественный продукт.

Любовь и смерть

Сценарист Дэвид Э. Келли , который адаптировал эту историю, опирался на статьи 1984 года для Texas Monthly и книги 2018 года «Доказательства любви» журналистов Джима Аткинсона и Джона Блума. Они также стали соавторами проекта. Но здесь стоит вспомнить еще и « Большую маленькую ложь », для которой Келли писал сценарий. И хотя одна история выдуманная, а другая — настоящая, а расстояние между ними — как от калифорнийского Монтерея до пригорода Далласа, оба сериала рассказывают о женщинах, любви и насилии. И если в «БМЛ» некоторые героини сначала не находят общий язык и объединяются лишь в финале, то в новинке от HBO все наоборот. Тут лишь остается добавить, что фанатам «Лжи» «Любовь и смерть» должна понравиться. Ну а тем, кто ранее посмотрел «Кэнди», — вряд ли. Дело в том, что новый сериал почти дословно цитирует некоторые сцены, как в эпизоде, когда главная героиня многократно повторяет свое фальшивое алиби. Этим уже не удивишь.

Но шоу не становится скучным. И в особенности благодаря главной героине. Ее Кэнди — это не просто домохозяйка, жена и мать. Но еще и студентка, которая учится на писателя, поет в церковном хоре, играет в волейбол в команде. Элизабет Олсен добавила своей героине манкости и показала на экране девушку, которая запросто могла бы появиться в сериале « Почему женщины убивают ». Она ловко сбросила с себя супергеройский плащ марвеловских Мстителей и привнесла в проект неожиданную глубину. Здесь, как и в сериале « Ванда/Вижн », она снова играет девушку, которая внешне кажется счастливой и уравновешенной, но при этом скрывает глубокую внутреннюю травму.

Любовь и смерть

Прямолинейная Кэнди Монтгомери даже в вопросах, связанных с романтикой или страстью, ведет себя как при деловой сделке, обсуждая по пунктам все правила и протоколы ее будущей связи, составляя списки «за» и «против». Любопытно, что она делает это для того, чтобы никто не пострадал. Но чем все обернулось? И хотя зрителям уже порядком надоели одни и те же диалоги, в которых встречаются фразы вроде тех, что женщина не должна жить только домом, Олсен делает героиню более живой. Даже несмотря на клишированность ее речи. Актриса блистательно лавирует между обаятельной девушкой, зловещей преступницей и фанатом планирования. Создатели шоу явно на стороне ее героини, тогда как в «Кэнди» зритель сопереживает и убийце, и жертве.

С эстетикой 80-х и салонных причесок, обильно политых лаком для волос, болезненная привлекательность сюжета продолжает очаровывать зрителей. Они каждый раз пытаются схватить ускользающий ответ на вопрос «почему это произошло?», «как простая интрижка могла привести к такому гротескному повороту?», «как женщина могла убить подругу?». В связи с этим «Любовь и смерть» смотреть будет интересно, но ответов вам, увы, не предложат.