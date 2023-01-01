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Джон Райт
John Wright
Киноафиша
Персоны
Джон Райт
Джон Райт
John Wright
Дата рождения
2 марта 1971
Возраст
51 год
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Режиссер, Сценарист
Место рождения
Белфаст, Великобритания
Популярные фильмы
Голяк
(2019)
7.7
Грэбберсы
(2012)
5.785714
Железная схватка
(2014)
4.8461537
Фильмография Джон Райт
Жанр
Все
Драма
Комедия
Приключения
Триллер
Ужасы
Фантастика
Год
Все
2023
2019
2014
2012
Все
4
Фильмы
3
Сериалы
1
Режиссер
4
Сценарист
1
4.7
Гремлины: Хранители леса
Unwelcome
ужасы
2023, Великобритания
7.7
Голяк
драма, комедия
2019, Великобритания
4.8
Железная схватка
Our Robot Overlords
фантастика, приключения
2014, США
5.8
Грэбберсы
Grabbers
комедия, фантастика, ужасы, триллер
2012, Великобритания / Ирландия
Новости о Джон Райт
Молодая пара сталкивается с кровожадными монстрами в трейлере фильма ужасов «Незваные»
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