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Джон Райт
Джон Райт John Wright
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Джон Райт

John Wright

Дата рождения
2 марта 1971
Возраст
51 год
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Режиссер, Сценарист
Место рождения
Белфаст, Великобритания

Популярные фильмы

Голяк
Голяк (2019)
7.7
Грэбберсы
Грэбберсы (2012)
5.785714
Железная схватка
Железная схватка (2014)
4.8461537

Фильмография Джон Райт

Жанр
Год
Все 4 Фильмы 3 Сериалы 1 Режиссер 4 Сценарист 1
Гремлины: Хранители леса 4.7
Гремлины: Хранители леса Unwelcome
ужасы 2023, Великобритания
Голяк 7.7
Голяк
драма, комедия 2019, Великобритания
Железная схватка 4.8
Железная схватка Our Robot Overlords
фантастика, приключения 2014, США
Грэбберсы 5.8
Грэбберсы Grabbers
комедия, фантастика, ужасы, триллер 2012, Великобритания / Ирландия
Новости о Джон Райт
Молодая пара сталкивается с кровожадными монстрами в трейлере фильма ужасов «Незваные»
Молодая пара сталкивается с кровожадными монстрами в трейлере фильма ужасов «Незваные»
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