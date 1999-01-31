Американский мультипликационный сериал «Гриффины» – это история о среднестатистической семье, которая состоит из родителей, Питера и Лоис, их отпрысков – Криса, Мэг и Стьюи, и Брайана – антропоморфной собаки. События разворачиваются в выдуманном городе, расположенном в штате Род-Айленд. Семейку Гриффинов нельзя назвать благополучной. В каждой серии герои сталкиваются с актуальными проблемами, связанными с социальным неравенством, феминизмом, отношением к людям с ограниченными возможностями и многими другими.