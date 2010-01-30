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Василиса Савкина
Василиса Савкина
О персоне
Фильмография
Василиса Савкина
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Дата рождения
30 января 2010
Возраст
12 лет
Знак зодиака
Водолей
Биография Василисы Савкиной
Родилась 30 января 2010 года.
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Фильмография Василисы Савкиной
Тибра
триллер
2022, Россия
0.0
Мой супер папа
анимация, комедия, приключения, семейный
2017, Россия
0.0
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