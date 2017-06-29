Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Теги хоббит: нежданное путешествие

Спроси Киноафишу

хоббит: нежданное путешествие
Как зовут актеров, которые играли в фильме «Хоббит: Нежданное путешествие»?
Ответить
Олег Скрынько 29 июня 2017
Наш ответ: «Хоббит: Нежданное путешествие» — первый фильм трилогии «Хоббит», снятой Питером Джексоном по роману Дж. Р. Р. Толкина. Это эпическая фэнтези-лента, которая рассказывает…
Задай вопрос Киноафише - сервис ответов на вопросы о кино. Задать вопрос
Теги
бюджет фильма в каком порядке смотреть фильмы? дата выхода жанры кино кассовые сборы кто играл роль? озвучка и дубляж оскар песни и музыка из фильмов продолжительность фильма сколько серий? факты о фильме
Все теги
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
Пять фильмов Тиграна Кеосаяна, которые лучше всего показывают его путь в кино
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше