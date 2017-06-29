Как зовут актеров, которые играли в фильме «Хоббит: Нежданное путешествие»?

«Хоббит: Нежданное путешествие» — первый фильм трилогии «Хоббит», снятой Питером Джексоном по роману Дж. Р. Р. Толкина. Это эпическая фэнтези-лента, которая рассказывает о начале приключений Бильбо Бэггинса и гномов во главе с Торином Дубощитом. Фильм служит приквелом к трилогии «Властелин колец», раскрывая события, предшествующие войне за Кольцо.
Фильм заработал более 1 миллиарда долларов в мировом прокате, став одним из самых успешных проектов 2012 года.
«Хоббит: Нежданное путешествие» — это не только захватывающая история, но и великолепный визуальный спектакль, который погружает зрителей в сказочный мир Средиземья.
Авторизация по e-mail