Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Как зовут актеров, которые играли в фильме «Хоббит: Нежданное путешествие»?

Как зовут актеров, которые играли в фильме «Хоббит: Нежданное путешествие»?

Олег Скрынько 29 июня 2017 Дата обновления: 28 ноября 2024
Наш ответ:

«Хоббит: Нежданное путешествие» — первый фильм трилогии «Хоббит», снятой Питером Джексоном по роману Дж. Р. Р. Толкина. Это эпическая фэнтези-лента, которая рассказывает о начале приключений Бильбо Бэггинса и гномов во главе с Торином Дубощитом. Фильм служит приквелом к трилогии «Властелин колец», раскрывая события, предшествующие войне за Кольцо.

Ключевые актёры и их персонажи в фильме «Хоббит: Нежданное путешествие»

  • Мартин Фримен — Бильбо Бэггинс (озвучил Илья Хвостиков)
  • Иэн Маккеллен — Гэндальф Серый (озвучил Василий Бочкарёв)
  • Ричард Армитидж — Торин Дубощит (озвучил Игорь Балалаев)
  • Энди Серкис — Голлум/Смеагол (озвучил Владислав Копп)
  • Кейт Бланшетт — Галадриэль (озвучила Ольга Зубкова)
  • Иэн Холм — старый Бильбо Бэггинс (озвучил Александр Воеводин)
  • Элайджа Вуд — Фродо Бэггинс (камео, озвучил Прохор Чеховской)

Гномы из компании Торина

  • Балин — Кен Стотт (озвучил Алексей Борзунов)
  • Двалин — Грэм Мактавиш (озвучил Андрей Данилюк)
  • Фили — Дин О’Горман (озвучил Иван Жарков)
  • Кили — Эйдан Тёрнер (озвучил Александр Дзюба)
  • Бифур — Уильям Кирхер (озвучил Сергей Смирнов)
  • Бофур — Джеймс Несбитт (озвучил Владислав Копп)
  • Бомбур — Стивен Хантер (озвучил Михаил Белякович)
  • Глоин — Питер Хэмблтон (озвучил Александр Груздев)
  • Оин — Джон Каллин (озвучил Игорь Старосельцев)
  • Дори — Марк Хэдлоу (озвучил Михаил Бескаравайный)
  • Нори — Джед Брофи (озвучил Григорий Шевчук)
  • Ори — Адам Браун (озвучил Диомид Виноградов)

Другие персонажи

  • Трандуил — Ли Пейс
  • Элронд — Хьюго Уивинг (озвучил Валерий Сторожик)
  • Радагаст Бурый — Сильвестр Маккой (озвучил Сергей Чихачёв)
  • Саруман Белый — Кристофер Ли (озвучил Владимир Левашёв)
  • Некромант — Бенедикт Камбербэтч
  • Азог — Ману Беннетт

Кассовый успех

Фильм заработал более 1 миллиарда долларов в мировом прокате, став одним из самых успешных проектов 2012 года.
«Хоббит: Нежданное путешествие» — это не только захватывающая история, но и великолепный визуальный спектакль, который погружает зрителей в сказочный мир Средиземья.

Теги: Кто играл роль? хоббит: нежданное путешествие
Похожие вопросы
Кого играет Натан Филлион в «Стражах Галактики»? Кто кого играет в фильме «Чемпионы»? Кто какие роли играл в фильме "Отряд самоубийц"? Кто играл Волан-де-Морта в фильме «Гарри Поттер»? Кто играет роль слепой в сериале «Слепая»?

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Хоббит: Нежданное путешествие
Хоббит: Нежданное путешествие фэнтези, приключения
2012, США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Пять фильмов Тиграна Кеосаяна, которые лучше всего показывают его путь в кино
В 106 серии «Клюквенного щербета» Фатиху подпишут смертный приговор: страсти накаляются еще больше
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
«Чужой: Земля» теперь придется продлевать на 2-й сезон: сериал оставил сюжетную дыру размером с ксеноморфа — нужны объяснения
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«1000-7 причин посмотреть»: фанаты «Кайдзю № 8», общий сбор — ИИ назвал 3 похожих аниме, а вы согласны с выбором?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше