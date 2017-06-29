Как зовут актеров, которые играли в фильме «Хоббит: Нежданное путешествие»?

Наш ответ:

«Хоббит: Нежданное путешествие» — первый фильм трилогии «Хоббит», снятой Питером Джексоном по роману Дж. Р. Р. Толкина. Это эпическая фэнтези-лента, которая рассказывает о начале приключений Бильбо Бэггинса и гномов во главе с Торином Дубощитом. Фильм служит приквелом к трилогии «Властелин колец», раскрывая события, предшествующие войне за Кольцо.

Ключевые актёры и их персонажи в фильме «Хоббит: Нежданное путешествие»

Мартин Фримен — Бильбо Бэггинс (озвучил Илья Хвостиков)

— Бильбо Бэггинс (озвучил Илья Хвостиков) Иэн Маккеллен — Гэндальф Серый (озвучил Василий Бочкарёв)

— Гэндальф Серый (озвучил Василий Бочкарёв) Ричард Армитидж — Торин Дубощит (озвучил Игорь Балалаев)

— Торин Дубощит (озвучил Игорь Балалаев) Энди Серкис — Голлум/Смеагол (озвучил Владислав Копп)

— Голлум/Смеагол (озвучил Владислав Копп) Кейт Бланшетт — Галадриэль (озвучила Ольга Зубкова)

— Галадриэль (озвучила Ольга Зубкова) Иэн Холм — старый Бильбо Бэггинс (озвучил Александр Воеводин)

— старый Бильбо Бэггинс (озвучил Александр Воеводин) Элайджа Вуд — Фродо Бэггинс (камео, озвучил Прохор Чеховской)

Гномы из компании Торина

Балин — Кен Стотт (озвучил Алексей Борзунов)

Двалин — Грэм Мактавиш (озвучил Андрей Данилюк)

Фили — Дин О’Горман (озвучил Иван Жарков)

Кили — Эйдан Тёрнер (озвучил Александр Дзюба)

Бифур — Уильям Кирхер (озвучил Сергей Смирнов)

Бофур — Джеймс Несбитт (озвучил Владислав Копп)

Бомбур — Стивен Хантер (озвучил Михаил Белякович)

Глоин — Питер Хэмблтон (озвучил Александр Груздев)

Оин — Джон Каллин (озвучил Игорь Старосельцев)

Дори — Марк Хэдлоу (озвучил Михаил Бескаравайный)

Нори — Джед Брофи (озвучил Григорий Шевчук)

Ори — Адам Браун (озвучил Диомид Виноградов)

Другие персонажи

Трандуил — Ли Пейс

Элронд — Хьюго Уивинг (озвучил Валерий Сторожик)

Радагаст Бурый — Сильвестр Маккой (озвучил Сергей Чихачёв)

Саруман Белый — Кристофер Ли (озвучил Владимир Левашёв)

Некромант — Бенедикт Камбербэтч

Азог — Ману Беннетт

Кассовый успех

Фильм заработал более 1 миллиарда долларов в мировом прокате, став одним из самых успешных проектов 2012 года.

«Хоббит: Нежданное путешествие» — это не только захватывающая история, но и великолепный визуальный спектакль, который погружает зрителей в сказочный мир Средиземья.