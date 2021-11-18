В какой серии «Великолепного века» уйдет Фирузе?

Наш ответ:

На протяжении всего сериала «Великолепный век» у главной героини Хюррем-султан было множество врагов, но самой яркой и одной из самых опасных из них навсегда останется персидская красавица Фирузе. Она попадает во дворец в первой же серии третьего сезона в качестве наложницы, будучи единственной выжившей в страшном кораблекрушении. Султан вскоре влюбляется в красивую и скромную девушку, о чем не сразу узнает даже сама Хюррем. Вскоре, осознав, что Фирузе представляет собой реальную угрозу, Хюррем стремится всеми силами устранить ее, но ничего не выходит. Однако в 78-й серии выясняется, что на самом деле Фирузе – персидская принцесса, которую персидский шах подослал к Сулейману в качестве шпионки.