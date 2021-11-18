В какой серии убьют Мустафу в «Великолепном веке»?

Наш ответ:

Одна из главных особенностей популярного турецкого сериала «Великолепный век» заключается в том, что там нет классического деления персонажей на положительных и отрицательных: даже главная героиня, Хюррем-султан, не гнушается предательства и интриг, будучи готовой пожертвовать всем для достижения своих корыстных целей. Но даже зная это, не все зрители были готовы простить Хюррем за то, что она подставила Шехзаде Мустафу, сына Сулеймана от другой наложницы. На протяжении всех серий Мустафа показывал себя добрым и мудрым человеком, поэтому его гибель стала для всех настоящим шоком. Султан решился казнить сына, когда тот заходил в его шатер, готовый сообщить отцу о своей абсолютной верности и преданности. Но Сулейман, только что прочитавший поддельное письмо Хюррем, не стал слушать сына и отдал приказ убить его.