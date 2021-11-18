Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии убьют Мустафу в «Великолепном веке»?

Елена Королева 18 ноября 2021 Дата обновления: 18 ноября 2021
Наш ответ:

Одна из главных особенностей популярного турецкого сериала «Великолепный век» заключается в том, что там нет классического деления персонажей на положительных и отрицательных: даже главная героиня, Хюррем-султан, не гнушается предательства и интриг, будучи готовой пожертвовать всем для достижения своих корыстных целей. Но даже зная это, не все зрители были готовы простить Хюррем за то, что она подставила Шехзаде Мустафу, сына Сулеймана от другой наложницы. На протяжении всех серий Мустафа показывал себя добрым и мудрым человеком, поэтому его гибель стала для всех настоящим шоком. Султан решился казнить сына, когда тот заходил в его шатер, готовый сообщить отцу о своей абсолютной верности и преданности. Но Сулейман, только что прочитавший поддельное письмо Хюррем, не стал слушать сына и отдал приказ убить его.

Это случилось в 123-й серии «Великолепного века».

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Халит Эргенч
Халит Эргенч
Halit Ergenç
Мерьем Узерли
Мерьем Узерли
Meriem Userli
Селен Озтюрк
Селен Озтюрк
Selen Öztürk
Гюрбей Илери
Gürbey Ileri
Эзги Эюбоглу
Эзги Эюбоглу
Ezgi Eyüboglu
