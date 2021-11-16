В какой серии «Ходячих мертвецов» появится Ниган?

Ниган – это антагонист в шестом сезоне сериала «Ходячие мертвецы», таинственный лидер группы под названием «Спасители», жестокий тиран, личность которого оставалась неизвестной до последнего, 16-го эпизода шестого сезона под названием «Последний день на Земле». Весь шестой сезон Ниган лишь упоминается своими приспешниками, но в заключительной серии сезона он появляется сам. Нигана сыграл актер Джеффри Дин Морган, который признался, что он был очень рад сыграть этого персонажа и вообще появиться в сериале, поскольку он является большим поклонником комиксов «Ходячие мертвецы».
За роль Нигана Морган в 2017 году получил премию MTV в номинации «Лучший злодей».
