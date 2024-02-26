Меню
О чем сериал "Союз спасения. Время гнева"?

О чем сериал "Союз спасения. Время гнева"?

Олег Скрынько 26 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Телесериал "Союз Спасения. Время гнева" - это российский драматический проект под руководством режиссёра Никиты Высоцкого, где главные роли исполняют Максим Матвеев, Павел Прилучный, Антон Шагин, Иван Колесников, Иван Янковский, Тихон Жизневский и Кирилл Кузнецов. Сериал представляет собой детальное изучение событий Восстания декабристов, продолжая и расширяя сюжет фильма "Союз спасения".

Действие развивается с 1814 по 1826 год, начиная с победы российской армии во Франции и захвата Парижа после Наполеоновских войн. Россия становится великой державой в Европе, но солдаты начинают терять доверие к режиму из-за несправедливостей. В 1820 году ветераны войны восстают, требуя реформ и демократизации государства. Возмущённые солдаты идут на службу в другие части, некоторые отправляются в ссылку в Сибирь, однако их гнев только нарастает, и в различных подразделениях начинаются волнения.

Сериал достигает кульминации 14 декабря 1825 года, когда Московский полк Гвардии выходит на Сенатскую площадь, пытаясь атаковать Сенат и провозгласить Константина Павловича. Однако Сенат коронует Николая I, и восстание переходит в вооружённый конфликт, который жестоко подавляется, со многими погибшими.

Пятерых руководителей восстания казнят, но веревки рвутся, и некоторых повешают повторно, а остальных отправляют в ссылку. Производство сериала стало возможным благодаря финансированию от Министерства культуры России после публичного запроса на более подробное изучение событий, представленных в фильме "Союз спасения".

Сериал "Союз Спасения. Время гнева" представляет собой продолжение и углубление истории, рассказанной в фильме, с акцентом на более подробное изучение ключевых моментов Восстания декабристов.

Союз спасения. Время гнева
исторический, драма, криминал
2021, Россия
