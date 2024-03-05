О чем сериал "Чужая кровь"?

Наш ответ:

"Чужая кровь" - это семейная сага, рассказывающая о жизни героев на протяжении нескольких десятилетий. В центре внимания история трех поколений двух семей, чьи судьбы тесно переплетены.



Действие начинается в 1970-х годах. Зина, красавица из деревни, собирается выйти замуж за цыгана по имени Олеко. Однако местный партийный функционер Борис, влюбленный в Зину, использует ложное обвинение, чтобы посадить Олеко в тюрьму. Чтобы освободить возлюбленного, Зина соглашается стать женой Бориса. Молодая семья переезжает в Москву, но брак приносит Зине страдания: Борис не выполняет своего обещания освободить Олеко, а также изменяет ей с крупной чиновницей Вилорой.



Сюжет развивается и переносит зрителей в 1990-е годы, где Зина и Борис воспитывают сына Андрея, а Олеко свою дочь Зину, названную в честь его первой любви. В наше время внуки главных героев, Аня и Максим, раскрывают неожиданные связи между их семьями.