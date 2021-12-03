Кто играет Черткова в сериале «Большое небо»?

Наш ответ:

Роль летчика Виктора Черткова в сериале исполнил Станислав Бондаренко. Актер родился 2 июля 1985 года в городе Днепрорудном (Запорожская область). Интересно, что после окончания школы Станислав мог поступить не в ГИТИС, а в Московский авиационный институт – правда, не на летчика, а на авиаконструктора. Но звезды сошлись иначе, и в итоге Бондаренко пошел по актерской стезе. В интервью Станислав признавался, что рад, что обстоятельства сложились именно так, ведь с его темпераментом сидеть над чертежами было бы крайне сложно.