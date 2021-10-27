Какой бюджет у сериала «Игра престолов»?

Меню
Елена Королева 27 октября 2021 Дата обновления: 27 октября 2021
Наш ответ:

Первый сезон культового сериала «Игра престолов» от HBO обошелся создателям в общей сложности в 60 000 000 долларов США – по 6 000 000 за серию. С шестого сезона бюджет увеличился до 10 000 000 долларов за каждый эпизод, и в 2018 году «Игра престолов» вошла в топ пяти самых дорогих в производстве сериалов на американском телевидении. На создание финального – восьмого – сезона телекомпания HBO выделила около 100 000 000 долларов, примерно по 15 000 000 долларов на серию. По подсчетам СМИ, канал потратил на производство «Игры престолов» около 500 000 000 долларов. Конечно, часть этого бюджета была потрачена на гонорары ведущих актеров сериала: Киту Харингтону (Джон Сноу), Эмилии Кларк (Дейнерис), Питеру Динклейджу (Тирион), Лене Хиди (Серсея) и Николаю Костер-Вальдау (Джейме) еще в 2014 году платили по 300 000 долларов за эпизод.

В восьмом сезоне эти выплаты превысили 1 000 000 за серию.

