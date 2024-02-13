Меню
Чем закончится сериал "Шеф. Мужская работа"?

Чем закончится сериал "Шеф. Мужская работа"?

13 февраля 2024
Наш ответ:

В сериале "Шеф. Мужская работа" Расторгуев возглавляет операцию по задержанию большой партии наркотиков, которая прибыла на фуре в Подмосковье в сотрудничестве с УСБ. Крот, внедренный среди местных наркоторговцев, сделал операцию возможной. Отправителями груза был известен только самарский авторитет, хотя сам груз шел из Петербурга. После скандала в Петербурге начальника УУР увольняют, а заместитель, сопровождавший поставку, остается. Расторгуев напоминает Новожилову об его обещании вернуться в Северную столицу после работы в министерстве.
Сериал заканчивается на 30 серии, где Расторгуев задерживает Тихомирова, чтобы спасти его от опасности. Кочевник предлагает сделку: поможет Оксане выйти из-под стражи в обмен на Тихомирова. Расторгуев соглашается. Васьков сообщает Расторгуеву о розыске Торшина - шофера, который пять лет назад сбил его жену и дочь.
Тем временем Колыванов ищет новую работу и готов на убийство Русакова, чтобы занять место начальника уголовного розыска Петроградского района. Каплевич с помощью полицейских находит Дану. Макс выходит на свободу из-под стражи. Расторгуев предупреждает о возможной подкупе своей личной охраны людьми Кочевника.

Шеф. Мужская работа
драма, криминал
2024, Россия
0.0
Нина Сипарова 15 февраля 2024, 22:26
Отличный сериал.продолжение будет
15 февраля 2024, 22:26
Александр Пономарев 16 февраля 2024, 14:51
сразу понял-продолжение будет.КЛАСС!
16 февраля 2024, 14:51
Юрий Бирюков 17 февраля 2024, 13:46
Смотрю шестой сезон сериала, доволен...
17 февраля 2024, 13:46
Нина Фенева 18 февраля 2024, 06:56
Я никак не пойду, если сериал "Шеф 6" закончился в четверг третьей недели показа, то 1 неделя -10 серий, 2-я неделя ещё 10 серий, 3-я неделя -8 серий ( понедельник-четверг) где 29 и 30 серии??
18 февраля 2024, 06:56
Нина Фенева 18 февраля 2024, 07:06
Прекрасный фильм, смотрела все сезоны. Чубченко неподражаем! Шестой сезон слабее, чувствуется "другая рука". Девочка-профессиональный киллер, это уже слишком. И мне не нравится влюбленность шефа в героиню Миклош)
18 февраля 2024, 07:06
