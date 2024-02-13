Чем закончится сериал "Шеф. Мужская работа"?

Наш ответ:

В сериале "Шеф. Мужская работа" Расторгуев возглавляет операцию по задержанию большой партии наркотиков, которая прибыла на фуре в Подмосковье в сотрудничестве с УСБ. Крот, внедренный среди местных наркоторговцев, сделал операцию возможной. Отправителями груза был известен только самарский авторитет, хотя сам груз шел из Петербурга. После скандала в Петербурге начальника УУР увольняют, а заместитель, сопровождавший поставку, остается. Расторгуев напоминает Новожилову об его обещании вернуться в Северную столицу после работы в министерстве.

Сериал заканчивается на 30 серии, где Расторгуев задерживает Тихомирова, чтобы спасти его от опасности. Кочевник предлагает сделку: поможет Оксане выйти из-под стражи в обмен на Тихомирова. Расторгуев соглашается. Васьков сообщает Расторгуеву о розыске Торшина - шофера, который пять лет назад сбил его жену и дочь.

Тем временем Колыванов ищет новую работу и готов на убийство Русакова, чтобы занять место начальника уголовного розыска Петроградского района. Каплевич с помощью полицейских находит Дану. Макс выходит на свободу из-под стражи. Расторгуев предупреждает о возможной подкупе своей личной охраны людьми Кочевника.