Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончился сериал «Зона»? краткое содержание

Чем закончился сериал «Зона»? краткое содержание

Елена Королева 16 октября 2021 Дата обновления: 16 октября 2021
Наш ответ:

Российский криминальный сериал «Зона» вышел в 2006 году и состоит из пятидесяти эпизодов. Действие фильма разворачивается в стенах одного из провинциальных СИЗО. Этот «тюремный роман» сплетен из множества запутанных сюжетных линий, две из которых длятся от первой до последней серии. В первой из них оперативник Юрий Багров расследует дело о самоубийстве бывшего главы оперативного отдела по фамилии Веллер. В процессе Багров раскрывает устрашающую подноготную учреждения, скрытую даже от главы СИЗО подполковника Николая Костюхина. Вторая ведущая сюжетная линия повествует о заключенном Алексее Павлове по прозвищу «Экономист», который попал в тюрьму по обвинению в убийстве. Параллельно сериал наполнен массой других событий – как трагичных, так и комичных. Все это сплетается в единую многоголосную канву.
К концу сериала капитан Багров выясняет, что на самом деле смерть Веллера была не суицидом, а убийством. Багрова повышают до майора. Вместе с тем так и осталось загадкой, кто именно стоит за убийством Веллера. Что до Павлова, то зрители убеждаются, что он не совершал вменяемого ему преступления, а стал жертвой подставы. Очевидно, Павлова подставил вор в законе по имени Вилен.
 

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше