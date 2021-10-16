Чем закончился сериал «Зона»? краткое содержание

Наш ответ:

Российский криминальный сериал «Зона» вышел в 2006 году и состоит из пятидесяти эпизодов. Действие фильма разворачивается в стенах одного из провинциальных СИЗО. Этот «тюремный роман» сплетен из множества запутанных сюжетных линий, две из которых длятся от первой до последней серии. В первой из них оперативник Юрий Багров расследует дело о самоубийстве бывшего главы оперативного отдела по фамилии Веллер. В процессе Багров раскрывает устрашающую подноготную учреждения, скрытую даже от главы СИЗО подполковника Николая Костюхина. Вторая ведущая сюжетная линия повествует о заключенном Алексее Павлове по прозвищу «Экономист», который попал в тюрьму по обвинению в убийстве. Параллельно сериал наполнен массой других событий – как трагичных, так и комичных. Все это сплетается в единую многоголосную канву.

К концу сериала капитан Багров выясняет, что на самом деле смерть Веллера была не суицидом, а убийством. Багрова повышают до майора. Вместе с тем так и осталось загадкой, кто именно стоит за убийством Веллера. Что до Павлова, то зрители убеждаются, что он не совершал вменяемого ему преступления, а стал жертвой подставы. Очевидно, Павлова подставил вор в законе по имени Вилен.

