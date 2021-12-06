Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Мультфильмы Кто озвучивал «Семейку Крудс – 2» на русском языке?

Кто озвучивал «Семейку Крудс – 2» на русском языке?

Елена Королева 6 декабря 2021 Дата обновления: 6 декабря 2021
Наш ответ:

Мультфильм «Семейка Крудс» был дублирован кинокомпанией «Невафильм» по заказу компаний «Двадцатый Век Фокс СНГ» и DreamWorks в 2013 году. Груга озвучил Дмитрий Назаров, Уггу – Регина Щукина. В английской версии они говорят голосами Николаса Кейджа и Кэтрин Кинер, который сыграли мужа и жену второй раз (первый – в картине «8 миллиметров»). Егор Дружинин дублировал Малого, певица Нюша – Гип, а Тунк говорит голосом Руслана Мещанова.

В сиквеле 2020 года актеры озвучивания частично поменялись: Дмитрия Назарова заменил Юрий Брежнев, Регину Щукину – Татьяна Шитова, а Руслана Мещанова – Даниил Эльдаров.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Семейка Крудс: Новоселье
Семейка Крудс: Новоселье анимация, комедия, семейный, приключения, фэнтези
2020, США
7.0
Семейка Крудс
Семейка Крудс анимация, комедия, приключения, семейный
2013, США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше