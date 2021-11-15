Кто озвучивал Осла в «Шреке» на русском языке?

Меню
Задаёт вопрос: Елена Королева
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 15 ноября 2021

Осла, одного из главных персонажей из серии фильмов про Шрека, озвучивал российский актер Вадим Андреев. Его голосом Осел говорит не только в полнометражных фильмах серии, но также и в короткометражных фильмах «Шрек Мороз, зеленый нос» и «Шрек: Страшилки». В английской версии этого персонажа озвучил известный актер и комик Эдди Мерфи. Русский дубляж «Шрека» был официально признан лучшим и демонстрировался на Каннском кинофестивале 2004 года в рамках премьеры мультипликационного фильма «Шрек-2». 

Хотя изначально супервайзеры студии отказывались утверждать кандидатуру Алексея Колгана на роль голоса Шрека.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Шрэк навсегда
Шрэк навсегда сказка, приключения, семейный, анимация, комедия
2010, США
7.0
Шрэк-третий
Шрэк-третий анимация, комедия, приключения, сказка, семейный
2007, США
6.0
Шрэк 2
Шрэк 2 сказка, комедия, анимация, приключения, семейный
2004, США
7.0
Шрэк
Шрэк анимация, семейный, комедия
2001, США
8.0
