Кто озвучивал Осла в «Шреке» на русском языке?

Осла, одного из главных персонажей из серии фильмов про Шрека, озвучивал российский актер Вадим Андреев. Его голосом Осел говорит не только в полнометражных фильмах серии, но также и в короткометражных фильмах «Шрек Мороз, зеленый нос» и «Шрек: Страшилки». В английской версии этого персонажа озвучил известный актер и комик Эдди Мерфи. Русский дубляж «Шрека» был официально признан лучшим и демонстрировался на Каннском кинофестивале 2004 года в рамках премьеры мультипликационного фильма «Шрек-2».
Хотя изначально супервайзеры студии отказывались утверждать кандидатуру Алексея Колгана на роль голоса Шрека.
