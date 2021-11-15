Кто озвучивает мультфильм «Зверополис» на русском языке?

Меню
Елена Королева 15 ноября 2021 Дата обновления: 15 ноября 2021
Наш ответ:

Анимационный фильм «Зверополис» на русский язык был дублирован известными лицами, среди которых оказались не только профессиональные актеры. Например, главную героиню Джуди Хоппс озвучила телеведущая Мария Ивакова, а лиса Ника – музыкант и телеведущий Антон Лаврентьев, а особое внимание привлек эпизодический персонаж ленивец Блиц, озвученный зоологом и телеведущим Николаем Дроздовым. Мэра Зверополиса, льва Леодора Златогрива, озвучил режиссер Владимир Меньшов.

Кстати, создавая образ льва, художники ориентировались на внешний вид Муфасы из классического фильма Disney «Король лев».

Зверополис
Зверополис анимация, боевик, приключения, семейный, комедия
2016, США
8.0
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
