В каком городе снимали фильм «Кавказская пленница»?

В фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" Леонид Гайдай виртуозно использовал географию съемок, чтобы создать иллюзию кавказского колорита, задействуя преимущественно крымские локации.
Крым
Здесь была снята сцена знакомства Шурика с Ниной и незадачливым шофером. Гора Бурун-Кая появляется в кадрах фона.
Алушта
Симферополь
Поселок Лучистое и окрестности
Единственная сцена на Кавказе
Фильм, благодаря мастерству Гайдая и уникальной натуре Крыма, превратил вымышленные "кавказские" сцены в памятные и узнаваемые кадры, сохранившие свою магию спустя десятилетия.
На достоверности снятых создателями фильма натур сошлись как кавказские, так и русские кинозрители.
