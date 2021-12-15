Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы В каком городе снимали фильм «Кавказская пленница»?

В каком городе снимали фильм «Кавказская пленница»?

Олег Скрынько 15 декабря 2021 Дата обновления: 28 ноября 2024
Наш ответ:

В фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" Леонид Гайдай виртуозно использовал географию съемок, чтобы создать иллюзию кавказского колорита, задействуя преимущественно крымские локации.

Вот ключевые места, где проходили съемки "Кавказской пленницы"

Крым

  • Дорога между Куйбышево и Высокое

Здесь была снята сцена знакомства Шурика с Ниной и незадачливым шофером. Гора Бурун-Кая появляется в кадрах фона.

Алушта

  • Городское отделение милиции: Фасад алуштинского ЗАГСа.
  • Летний кинотеатр пансионата «Чайка»: Танцы твиста и урок «Домино».
  • Дом дяди Джабраила: Зеленые ворота у перекрестка ул. Багликова и пер. Крапивный.
  • Гостиница Шурика: Бывшая гостиница при молодежном центре «Юность», ныне отель Porto Mare.

Симферополь

  • Для сцены психиатрической больницы использовали консервный завод, который позже снесли.

Поселок Лучистое и окрестности

  • Парк аттракционов: Сцены с пивной бочкой и поимкой Нины.
  • Долина привидений: Танец Нины на камне, прогулки Шурика и Нины.
  • Никитская расщелина: Палаточный лагерь троицы.

Единственная сцена на Кавказе

  • Кадры с рекой, где Шурик падает в спальном мешке, сняты на реке Мзымта в районе Сочи.

 Уникальные детали

  • Массовка: В сценах танцев участвовали старшеклассники Алушты.
  • Декорации: Многие сцены (например, дворец бракосочетания) снимались в павильонах.

Современные памятные места

  • Гайдай-парк в Лучистом: Включает музей, кафе с декорациями и мемориалы, посвященные фильму.
  • Иркутский памятник троице: Символическое увековечение героев Никулина, Вицина и Моргунова.

Фильм, благодаря мастерству Гайдая и уникальной натуре Крыма, превратил вымышленные "кавказские" сцены в памятные и узнаваемые кадры, сохранившие свою магию спустя десятилетия.

На достоверности снятых создателями фильма натур сошлись как кавказские, так и русские кинозрители.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика комедия
1966, СССР
8.0
