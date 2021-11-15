Меню
Сколько всего частей у фильма «Пятьдесят оттенков серого»?

Сколько всего частей у фильма «Пятьдесят оттенков серого»?

Задаёт вопрос: Елена Королева
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 15 ноября 2021 Дата обновления ответа: 6 февраля 2025

Фильм "Пятьдесят оттенков серого" является частью серии, состоящей из трех фильмов. Первая часть вышла на экраны в 2015 году и стала первым взглядом зрителей на захватывающий и непредсказуемый мир, созданный писательницей Эрикой Джеймс Леонард.

Вторая часть, "На пятьдесят оттенков темнее", увидела свет в 2017 году. Она продолжила повествование о любви и страсти, но вместе с тем представила новые аспекты и развитие сюжета.

Завершением трилогии стала третья часть под названием "Пятьдесят оттенков свободы", выпущенная в 2018 году.

Кто снял серию фильмов "Пятьдесят оттенков серого"?

Первую часть сняла режиссер Сэм Тэйлор-Джонсон, вторую и третью – Джеймс Фоули, поскольку у Тэйлор-Джонсон произошел конфликт с Леонард, а снятая картина подверглась критике и была названа скучной. Продолжения также не получили признания зрителей и кинокритиков.
 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

 

Дакота Джонсон

Дакота Джонсон
Дакота Джонсон
Dakota Johnson
Джейми Дорнан
Джейми Дорнан
Jamie Dornan
Дженнифер Эль
Дженнифер Эль
Jennifer Ehle
Виктор Расук
Виктор Расук
Victor Rasuk
Джеймс Фоули
Джеймс Фоули
James Foley
Сэм Тейлор-Джонсон
Сэм Тейлор-Джонсон
Sam Taylor-Johnson
Элоиза Мамфорд
Eloise Mumford

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Пятьдесят оттенков свободы
Пятьдесят оттенков свободы мелодрама
2018, США
5.0
На пятьдесят оттенков темнее
На пятьдесят оттенков темнее драма, мелодрама
2017, США
6.0
Пятьдесят оттенков серого
Пятьдесят оттенков серого драма, мелодрама
2015, США
4.0
