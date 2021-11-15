Сколько всего частей у фильма «Пятьдесят оттенков серого»?

Фильм "Пятьдесят оттенков серого" является частью серии, состоящей из трех фильмов. Первая часть вышла на экраны в 2015 году и стала первым взглядом зрителей на захватывающий и непредсказуемый мир, созданный писательницей Эрикой Джеймс Леонард.

Вторая часть, "На пятьдесят оттенков темнее", увидела свет в 2017 году. Она продолжила повествование о любви и страсти, но вместе с тем представила новые аспекты и развитие сюжета.

Завершением трилогии стала третья часть под названием "Пятьдесят оттенков свободы", выпущенная в 2018 году.

Кто снял серию фильмов "Пятьдесят оттенков серого"?

Первую часть сняла режиссер Сэм Тэйлор-Джонсон, вторую и третью – Джеймс Фоули, поскольку у Тэйлор-Джонсон произошел конфликт с Леонард, а снятая картина подверглась критике и была названа скучной. Продолжения также не получили признания зрителей и кинокритиков.

