Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Сколько всего частей у фильма «Бегущий в лабиринте»?

Сколько всего частей у фильма «Бегущий в лабиринте»?

Задаёт вопрос: Елена Королева
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 12 ноября 2021

«Бегущий в лабиринте» представляет собой кинотрилогию, состоящую из научно-фантастических приключенческих фильмов режиссера Уэса Болла, основанных на одноименной серии романов североамериканского писателя Джеймса Дэшнера. Первая часть кинофраншизы носила название «Бегущий в лабиринте» и вышла в прокат 19 сентября 2014 года. Через год свет увидела вторая часть – «Бегущий в лабиринте: Испытание огнем» (2015). Серия фильмов завершилась выходом «Бегущего в лабиринте: Лекарство от смерти» в январе 2018 года.

Картина француза Матье Тури «Бегущая в лабиринте» (2019) не имеет к франшизе Болла никакого отношения.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Уэс Болл
Уэс Болл
Wes Ball
Дилан О’Брайен
Дилан О’Брайен
Dylan O'Brien
Кая Скоделарио
Кая Скоделарио
Kaya Scodelario
Уилл Поултер
Уилл Поултер
Will Poulter
Блейк Купер
Blake Cooper

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти фантастика, боевик, триллер
2018, США
6.0
Бегущий в лабиринте: Испытание огнем
Бегущий в лабиринте: Испытание огнем боевик, триллер
2015, США
6.0
Бегущий в лабиринте
Бегущий в лабиринте триллер, детектив, фантастика
2014, США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Не получается купить билет через приложение 1 комментарий
Когда выйдет 2 сезон сериала "Герои старшей школы"? 3 комментария
Когда выйдет второй сезон сериала «Киберкраш»? 81 комментарий
Темные очки в «Матрице» носили не все: почему Архитектор и Оракул обходились без них
Триквел «Крестного отца» тоже мог быть шедевром, если бы не ошибка в кастинге: фанаты винят в провале эту звезду
Для поклонников Стивена Кинга на HBO Max есть 3 идеальных сериала: атмосфера точно, как в книгах короля ужасов
Лучший старт 2025-го: первые серии этого криминального триллера получили 9+ баллов на IMDb — не зря ждали два года
Султан Сулейман никогда не любил Хюррем по настоящему: одна сцена в «Великолепном веке» подтверждает это раз и навсегда
«Я понял, что я мазохист»: говорили зрители в ожидании 3-х детективов с оценкой 7.9+ – но вам повезло, уже можете посмотреть залпом
Ничего не планируйте на 27-29 ноября: стриминги подарят сразу 6 мощных премьер – от отечественного «Дандадана» до комедии с Мадяновым
Опять «триста тридцать пять»: всю «глубину глубин» этой шутки из фильма ДМБ понимают лишь знатоки российских законов – вы из таких?
Усть-Марсианск, Юпитербург и Киберпатрики: ради съемок «Кибердеревни» создатели преодолели тысячи км, но Землю не покидали
Прибыл Годжо Сатору, но его смели: 7 дней «Магическая битва» была в топе проката – а потом ей утерло нос аниме, собравшее в мире $168 млн
До «Аватара 3» Кэмерон снял еще один фильм и сериал про на’ви: смотрели от силы тысячи фанатов, хотя там раскрыли историю Пандоры
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше