Сколько всего частей у фильма «Бегущий в лабиринте»?

«Бегущий в лабиринте» представляет собой кинотрилогию, состоящую из научно-фантастических приключенческих фильмов режиссера Уэса Болла, основанных на одноименной серии романов североамериканского писателя Джеймса Дэшнера. Первая часть кинофраншизы носила название «Бегущий в лабиринте» и вышла в прокат 19 сентября 2014 года. Через год свет увидела вторая часть – «Бегущий в лабиринте: Испытание огнем» (2015). Серия фильмов завершилась выходом «Бегущего в лабиринте: Лекарство от смерти» в январе 2018 года.
Картина француза Матье Тури «Бегущая в лабиринте» (2019) не имеет к франшизе Болла никакого отношения.
