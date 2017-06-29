Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Сколько собрал фильм «Притяжение»?

Сколько собрал фильм «Притяжение»?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Фильм Федора Бондарчука «Притяжение», вышедший в 2017 году и ставший одним из главных хитов отечественного проката, суммарно собрал 18,62 миллиона долларов в России. Для сравнения, бюджет «Притяжения» составил 380 миллионов рублей.
Теги: кассовые сборы
Похожие вопросы
Сколько денег собрал фильм «Стражи Галактики»? Сколько денег собрал фильм «Стражи Галактики 2»? Сколько денег собрал фильм «Форсаж 8» в прокате? Сколько собрал фильм «Викинг»?

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Вторжение
Вторжение фантастика, боевик
2020, Россия
5.0
Притяжение
Притяжение фантастика, мелодрама
2017, Россия
6.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
Пять фильмов Тиграна Кеосаяна, которые лучше всего показывают его путь в кино
В 106 серии «Клюквенного щербета» Фатиху подпишут смертный приговор: страсти накаляются еще больше
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше