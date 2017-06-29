Меню
Фильмы
Сколько собрал фильм «Притяжение»?
Сколько собрал фильм «Притяжение»?
Почемучка
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Фильм Федора Бондарчука «Притяжение», вышедший в 2017 году и ставший одним из главных хитов отечественного проката, суммарно собрал 18,62 миллиона долларов в России. Для сравнения, бюджет «Притяжения» составил 380 миллионов рублей.
Теги:
кассовые сборы
Персоны, которые упомянуты в вопросе
Федор Бондарчук
Fyodor Bondarchuk
Упоминающиеся фильмы и сериалы
Вторжение
фантастика, боевик
2020, Россия
5.0
Притяжение
фантастика, мелодрама
2017, Россия
6.0
