Сколько денег собрал фильм «Стражи Галактики»?

Сколько денег собрал фильм «Стражи Галактики»?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Фильм «Стражи Галактики», премьера которого в кино состоялась в июле 2014, суммарно собрал в прокате по всему миру достаточно большую сумму денег – 773 миллиона долларов. Для сравнения, сиквел, вышедший в мае 2017, заработал в прокате 847 миллионов.
Теги: кассовые сборы
Упоминающиеся фильмы и сериалы

Стражи Галактики
Стражи Галактики фантастика, боевик, приключения
2014, США
8.0
