Сколько денег собрал фильм «Стражи Галактики»?
Сколько денег собрал фильм «Стражи Галактики»?
29 июня 2017
Фильм «Стражи Галактики», премьера которого в кино состоялась в июле 2014, суммарно собрал в прокате по всему миру достаточно большую сумму денег – 773 миллиона долларов. Для сравнения, сиквел, вышедший в мае 2017, заработал в прокате 847 миллионов.
кассовые сборы
Стражи Галактики
фантастика, боевик, приключения
2014, США
8.0
