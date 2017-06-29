Меню
Сколько денег собрал фильм «Форсаж 8» в прокате?
Сколько денег собрал фильм «Форсаж 8» в прокате?
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Вышедший в апреле 2017 года «Форсаж 8» суммарно собрал в прокате весьма внушительную сумму денег - 1,238 миллиарда долларов, не сумев, однако, повторить успех «Форсажа 7», сборы которого в 2015 году перевалили за полтора миллиарда.
кассовые сборы
Форсаж 8
боевик, триллер, криминал
2017, США
7.0
