Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Сколько минут по времени идет мультфильм «Головоломка»?

Сколько минут по времени идет мультфильм «Головоломка»?

Олег Скрынько 20 августа 2025 Дата обновления: 20 августа 2025
Наш ответ:

«Головоломка» — анимационная картина, созданная американской студией Pixar, которая ныне входит в корпорацию Disney. Мультик вышел в 2015 году, став хитом мирового масштаба, а также получил премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм». Сопоставимый фурор произвела «Головоломка 2», выпущенная в 2024 году.

Сколько длится мультфильм?

Хронометраж «Головоломки» составляет 1 час 36 минут.

О чем мультфильм

В центре сюжета — 11-летняя девочка Райли и ее базовые эмоции. Мозг Райли показан как штаб-квартира, через которую Радость, Грусть, Гнев, Страх и Отвращение руководят поведением своей маленькой хозяйки, реагируя на ее переживания. Большим испытанием становится переезд из маленького городка в шумный мегаполис. По этому поводу среди эмоций возникает неразбериха.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Головоломка 2
Головоломка 2 анимация
2024, США
8.0
Головоломка
Головоломка анимация
2015, США
7.0
