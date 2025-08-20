Сколько минут по времени идет мультфильм «Головоломка»?

«Головоломка» — анимационная картина, созданная американской студией Pixar, которая ныне входит в корпорацию Disney. Мультик вышел в 2015 году, став хитом мирового масштаба, а также получил премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм». Сопоставимый фурор произвела «Головоломка 2», выпущенная в 2024 году.
Хронометраж «Головоломки» составляет 1 час 36 минут.
В центре сюжета — 11-летняя девочка Райли и ее базовые эмоции. Мозг Райли показан как штаб-квартира, через которую Радость, Грусть, Гнев, Страх и Отвращение руководят поведением своей маленькой хозяйки, реагируя на ее переживания. Большим испытанием становится переезд из маленького городка в шумный мегаполис. По этому поводу среди эмоций возникает неразбериха.
