Сколько по времени идет фильм «Чужой: Завет»?
Сколько по времени идет фильм «Чужой: Завет»?
Почемучка
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Фильм «Чужой: Завет», премьера которого в кинотеатрах состоялась 18 мая 2017, по времени идет 122 минуты или 2 часа и 2 минуты.
продолжительность фильма
Чужой: Завет
Авторизация по e-mail