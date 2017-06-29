Меню
Фильмы
Сколько по времени длится фильм Тодоровского «Большой»?
Сколько по времени длится фильм Тодоровского «Большой»?
Почемучка
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Фильм Валерия Тодоровского «Большой», премьера которого в кинотеатрах состоялась 11 мая 2017, по времени длится 132 минуты или 2 часа и 12 минут.
продолжительность фильма
Большой
драма, балет
2017, Россия
7.0
