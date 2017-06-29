Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Сколько по времени длится фильм Тодоровского «Большой»?

Сколько по времени длится фильм Тодоровского «Большой»?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Фильм Валерия Тодоровского «Большой», премьера которого в кинотеатрах состоялась 11 мая 2017, по времени длится 132 минуты или 2 часа и 12 минут.
