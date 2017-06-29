Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Киноафиша
Спроси Киноафишу
Фильмы
Сколько по времени длится фильм «Стражи Галактики»?
Темы
Новые
Без ответа
Задать вопрос
Сколько по времени длится фильм «Стражи Галактики»?
Почемучка
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Фильм «Стражи Галактики», премьера которого в кинотеатрах состоялась 31 июля 2014, по времени длится 121 минуту или 2 часа и 1 минуту.
Теги:
продолжительность фильма
Похожие вопросы
Сколько по времени длится фильм Тодоровского «Большой»?
Сколько по времени идет фильм «Чужой: Завет»?
Сколько по времени идет фильм «Чудо женщина»?
Сколько по времени идет фильм «Форсаж 8»?
Сколько длится фильм «Стражи Галактики 2»?
Упоминающиеся фильмы и сериалы
Стражи Галактики
фантастика, боевик, приключения
2014, США
8.0
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»?
1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"?
31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"?
1 комментарий
Топ-5 фильмов 2025 года, которые дают больше адреналина, чем кофе — антиутопии, триллеры, детективы отличным рейтингом
Шварценеггер не просто так вернулся в «Убийце убийц»: как звезда «Хищника» изменит будущее франшизы
Предупреждаем — вы забудете о работе и домашних делах, если включите эти сериалы: новинки, от которых пищат и критики, и зрители
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
После «Кавказской» снимался в ширпотребе? У Шурика были еще десятки шикарных ролей, но запомнили его только дети
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Авторизация по e-mail