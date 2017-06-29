Сколько лет Логану в фильме «Логан»?

Росомаха, которого во франшизе «Люди Икс» на протяжении 17 лет играл Хью Джекман, прожил на Земле несколько столетий благодаря своей способности к регенерации (судя по фильмам, он родился в Канаде где-то в районе 1832 года). В «Логане», последнем фильме о Росомахе (2017), точный возраст героя не уточняется, но режиссер Джеймс Мэнголд упоминал, что действие в «Логане» разворачивается в 2029 году – и, таким образом, самому Логану в фильме «Логан» 197 лет.
Во вселенной Людей Икс, как и других комиксах, сложно определить реальное время жизни персонажей, так как истории за выпуски комиксов иногда противоречат сами себе, и это не считая альтернативные вселенные.
В фильме Логан сюжет происходит в 2025 году, что тоже показывают в начале фильма. Таким образом получается, что Логану было лет 190-192
