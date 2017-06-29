Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Сколько лет Логану в фильме «Логан»?

Сколько лет Логану в фильме «Логан»?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Росомаха, которого во франшизе «Люди Икс» на протяжении 17 лет играл Хью Джекман, прожил на Земле несколько столетий благодаря своей способности к регенерации (судя по фильмам, он родился в Канаде где-то в районе 1832 года). В «Логане», последнем фильме о Росомахе (2017), точный возраст героя не уточняется, но режиссер Джеймс Мэнголд упоминал, что действие в «Логане» разворачивается в 2029 году – и, таким образом, самому Логану в фильме «Логан» 197 лет.
Егор Фёдоров 28 января 2018, 21:31
Вы что совсем он воевал на первой мировой которая была в 1812 как он родился 1835
28 января 2018, 21:31 Ответить
Киноафиша.инфо 29 января 2018, 14:30
в ответ на сообщение Егор Фёдоров от 28 января 2018, 21:31
Егор, добрый день!
Во вселенной Людей Икс, как и других комиксах, сложно определить реальное время жизни персонажей, так как истории за выпуски комиксов иногда противоречат сами себе, и это не считая альтернативные вселенные.
29 января 2018, 14:30 Ответить
Кирилл Гекалюк 23 февраля 2020, 03:07
Здравствуйте,а вы не можете сделать 4 сезон где Логан переродился и ищит свою дочь.
23 февраля 2020, 03:07 Ответить
Елена Шинаева 31 октября 2021, 22:31
в ответ на сообщение Егор Фёдоров от 28 января 2018, 21:31
Вы до сих пор уверены что первая мировая была в 1812 году?)))
31 октября 2021, 22:31 Ответить
Николай Арама 11 июля 2024, 01:41
в ответ на сообщение Елена Шинаева от 31 октября 2021, 22:31
Он просто пьяный. Либо очень плохой школьник. Мне стыдно за его учителя истории
11 июля 2024, 01:41 Ответить
Николай Арама 11 июля 2024, 01:44
Фильм росомаха начало сразу показывает год 1845. Логану тогда было лет 10-12 примерно он родился 1835-1833
В фильме Логан сюжет происходит в 2025 году, что тоже показывают в начале фильма. Таким образом получается, что Логану было лет 190-192
11 июля 2024, 01:44 Ответить
