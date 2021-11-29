Сколько лет фильму «Бриллиантовая рука»?

Наш ответ:

Премьера легендарной комедии Леонида Гайдая состоялась в 1969 году, соответственно, в 2021-м ей исполнилось 52 года. После выпуска «Кавказской пленницы» Гайдай планировал экранизировать пьесу «Бег» Михаила Булгакова или «12 стульев» Ильфа и Петрова. Однако руководство Госкино не одобрило планы режиссера, и тогда он решил обратиться к свежему сценарию Мориса Слободского и Якова Костюковского. В основу истории легли статьи в газете «Правда», в которых рассказывалось о борьбе советской власти с контрабандой. Среди прочего упоминался один из необычных способов тайно провезти в страну драгоценности – в гипсе.