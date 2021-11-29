Сколько лет было Гребешковой в «Бриллиантовой руке»?

Наш ответ:

Съемки «Бриллиантовой руки» проходили в 1968 году, соответственно, Нине Гребешковой, которая родилась в 1930-м, было 38 лет. В фильме Нине Павловне досталась роли Нади, жены Горбункова, в реальности же она была замужем за режиссером Леонидом Гайдаем. Однако в 1960-е этот факт был известен далеко не всем. Поэтому, как вспоминала Гребешкова в интервью, многие зрители после премьеры принимали ее за жену Юрия Никулина. А некоторые еще и считали, что она изменяет «супругу» с Гайдаем.