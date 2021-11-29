Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Сколько лет было Гребешковой в «Бриллиантовой руке»?

Сколько лет было Гребешковой в «Бриллиантовой руке»?

Елена Королева 29 ноября 2021 Дата обновления: 29 ноября 2021
Наш ответ:

Съемки «Бриллиантовой руки» проходили в 1968 году, соответственно, Нине Гребешковой, которая родилась в 1930-м, было 38 лет. В фильме Нине Павловне досталась роли Нади, жены Горбункова, в реальности же она была замужем за режиссером Леонидом Гайдаем. Однако в 1960-е этот факт был известен далеко не всем. Поэтому, как вспоминала Гребешкова в интервью, многие зрители после премьеры принимали ее за жену Юрия Никулина. А некоторые еще и считали, что она изменяет «супругу» с Гайдаем.

Кстати, Нина Гребешкова не раз появлялась в картинах своего мужа-режиссера: именно она сыграла роли Анны в «Не может быть!» (1975), Клавдии Антоновны в «Спортлото-82» (1982), Зинаиды Степановой в «Опасно для жизни!» (1985).

Бриллиантовая рука

Бриллиантовая рука
Бриллиантовая рука комедия, приключения, криминал
1968, СССР
8.0
