Сколько частей у фильма «101 далматинец»?

Существует две части фильма «101 далматинец»: одноименная первая часть 1996 года, ремейк мультфильма 1961 года, и вторая, фильм 2000 года, который получил название «102 далматинца» и является прямым сиквелом. Также в 2021 году вышел приквел «Круэлла», рассказывающий о главной антагонистке Круэлле Де Виль (от англ. Cruel Devil — Жестокий Демон), которую в русском переводе фильмов 1995 и 2000 годов зовут Стервелла Де Виль. Гленн Клоуз, сыгравшая Стервеллу в оригинальной дилогии, выступила в роли исполнительного продюсера.
В основе «101 далматинца» лежит одноименный роман британской писательницы Доди Смит.
