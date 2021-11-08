Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Сколько частей у фильма «101 далматинец»?

Сколько частей у фильма «101 далматинец»?

Елена Королева 8 ноября 2021 Дата обновления: 8 ноября 2021
Наш ответ:

Существует две части фильма «101 далматинец»: одноименная первая часть 1996 года, ремейк мультфильма 1961 года, и вторая, фильм 2000 года, который получил название «102 далматинца» и является прямым сиквелом. Также в 2021 году вышел приквел «Круэлла», рассказывающий о главной антагонистке Круэлле Де Виль (от англ. Cruel Devil — Жестокий Демон), которую в русском переводе фильмов 1995 и 2000 годов зовут Стервелла Де Виль. Гленн Клоуз, сыгравшая Стервеллу в оригинальной дилогии, выступила в роли исполнительного продюсера.

В основе «101 далматинца» лежит одноименный роман британской писательницы Доди Смит. 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Круэлла
Круэлла комедия
2021, США
7.0
