С какого эпизода начинать смотреть «Звездные войны»?

Чтобы иметь представление о полноценной истории «Звездных войн» в хронологическом порядке, смотреть «Звездные войны» нужно начинать с 1 эпизода – «Скрытая угроза». Вот как выглядит порядок просмотра эпизодов «Звездных войн» по хронологии сюжета:
«Звездные войны: Эпизод 1 – Скрытая угроза»
«Звездные войны: Эпизод 2 – Атака клонов»
«Звездные войны: Эпизод 3 – Месть Ситхов»
«Изгой-один. Звездные войны: Истории»
«Звездные войны: Эпизод 4 – Новая надежда»
«Звездные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар»
«Звездные войны: Эпизод 6 – Возвращение джедая»
«Звездные войны: Пробуждение силы»
«Звездные войны: Последние джедаи»
«Звездные войны: Эпизод 9»
Авторизация по e-mail