Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы С какого эпизода начинать смотреть «Звездные войны»?

С какого эпизода начинать смотреть «Звездные войны»?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:

Чтобы иметь представление о полноценной истории «Звездных войн» в хронологическом порядке, смотреть «Звездные войны» нужно начинать с 1 эпизода – «Скрытая угроза». Вот как выглядит порядок просмотра эпизодов «Звездных войн» по хронологии сюжета:

«Звездные войны: Эпизод 1 – Скрытая угроза»

«Звездные войны: Эпизод 2 – Атака клонов»

«Звездные войны: Эпизод 3 – Месть Ситхов»

«Изгой-один. Звездные войны: Истории»

«Звездные войны: Эпизод 4 – Новая надежда»

«Звездные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар»

«Звездные войны: Эпизод 6 – Возвращение джедая»

«Звездные войны: Пробуждение силы»

«Звездные войны: Последние джедаи»

«Звездные войны: Эпизод 9»

