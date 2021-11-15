Про что фильм «Пятьдесят оттенков серого»?

Фильм «Пятьдесят оттенков серого» рассказывает историю 21-летней студентки Анастейши Стил, которой случайно приходится взять интервью у молодого миллиардера Кристиана Грея. Интервью складывается не очень удачно, но позже судьба снова сводит их, и общение продолжается. Они начинают встречаться, и Кристиан, взяв с девушки подписку о неразглашении, рассказывает Анастейше о своих тайных сексуальных увлечениях – оказывается, что бизнесмен является страстным поклонником БДСМ-практик.
Постепенно интересы Кристиана начинают разрушать их пару.
