Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Про что фильм «Пятьдесят оттенков серого»?

Про что фильм «Пятьдесят оттенков серого»?

Елена Королева 15 ноября 2021 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Фильм «Пятьдесят оттенков серого» рассказывает историю 21-летней студентки Анастейши Стил, которой случайно приходится взять интервью у молодого миллиардера Кристиана Грея. Интервью складывается не очень удачно, но позже судьба снова сводит их, и общение продолжается. Они начинают встречаться, и Кристиан, взяв с девушки подписку о неразглашении, рассказывает Анастейше о своих тайных сексуальных увлечениях – оказывается, что бизнесмен является страстным поклонником БДСМ-практик.

Постепенно интересы Кристиана начинают разрушать их пару.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Дакота Джонсон
Дакота Джонсон
Dakota Johnson
Джейми Дорнан
Джейми Дорнан
Jamie Dornan
Дженнифер Эль
Дженнифер Эль
Jennifer Ehle
Виктор Расук
Виктор Расук
Victor Rasuk
Элоиза Мамфорд
Eloise Mumford

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Пятьдесят оттенков свободы
Пятьдесят оттенков свободы мелодрама
2018, США
5.0
На пятьдесят оттенков темнее
На пятьдесят оттенков темнее драма, мелодрама
2017, США
6.0
Пятьдесят оттенков серого
Пятьдесят оттенков серого драма, мелодрама
2015, США
4.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест)
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше