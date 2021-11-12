Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы По какой книге снят фильм «Бендер: Начало»?

По какой книге снят фильм «Бендер: Начало»?

Елена Королева 12 ноября 2021 Дата обновления: 12 ноября 2021
Наш ответ:

Авантюрно-приключенческая комедия «Бендер: Начало» – первая часть киносериала о новых приключениях «великого комбинатора» – не имеет прямого литературного первоисточника. Создатели сценария лишь вдохновлялись романами Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев» (1927) и «Золотой теленок» (1931). Из этих произведений были позаимствованы ключевые герои – сам Остап и его отец, тот самый «турецкоподданный» Ибрагим Бендер.

Фильм является своеобразным приквелом к сюжетам Ильфа и Петрова: в 1919 году в Москве Остап знакомится с Ибрагимом и вместе с ним пускается на поиски сокровищ.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Бендер: Начало
Бендер: Начало драма, комедия, приключения
2021, Россия
5.0
Бендер: Золото Империи
Бендер: Золото Империи драма, комедия
2021, Россия
5.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
В главных ролях Петербург и Боярская: где и когда выйдет сериал «Царь ночи»
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше