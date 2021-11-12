По какой книге снят фильм «Бендер: Начало»?

Авантюрно-приключенческая комедия «Бендер: Начало» – первая часть киносериала о новых приключениях «великого комбинатора» – не имеет прямого литературного первоисточника. Создатели сценария лишь вдохновлялись романами Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев» (1927) и «Золотой теленок» (1931). Из этих произведений были позаимствованы ключевые герои – сам Остап и его отец, тот самый «турецкоподданный» Ибрагим Бендер.
Фильм является своеобразным приквелом к сюжетам Ильфа и Петрова: в 1919 году в Москве Остап знакомится с Ибрагимом и вместе с ним пускается на поиски сокровищ.
