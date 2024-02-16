Меню
О чем фильм "Семь психопатов"?

О чем фильм "Семь психопатов"?

16 февраля 2024
Наш ответ:

"Семь психопатов" - это американский черно-комедийный криминальный фильм режиссёра и сценариста Мартина МакДона, выпущенный в 2012 году. В центре сюжета - писатель Мартин, который сталкивается с бандой безумных преступников, после того как его друзья похищают собаку.
В фильме снимались такие известные актёры, как Колин Фаррелл, Сэм Рокуэлл, Вуди Харрельсон и Криспин Гловер. "Семь психопатов" представляет собой нестандартный криминальный боевик, полный черного юмора, неожиданных поворотов, а также невероятных ситуаций, в которые попадают главные герои.
Фильм исследует темы дружбы, преданности, смысла жизни, насилия и психологических аспектов человеческой природы. "Семь психопатов" - это увлекательное и необычное кино, которое оставляет зрителей в замешательстве и вызывает множество эмоций.

Семь психопатов
Семь психопатов комедия
2012, США / Великобритания
7.0
