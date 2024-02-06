О чем фильм "Холоп 2"?

Меню
Олег Скрынько 6 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2024
Наш ответ:

"Холоп 2" - это российская комедия от режиссёра Клима Шипенко, которая является продолжением фильма "Холоп" (2019). После событий первой части, Гриша, основной персонаж, стал более внимателен к любым проявлениям несправедливости вокруг. Во время отдыха он встречает безответственную девушку по имени Катя, дочь влиятельной чиновницы, которая привыкла безнаказанно грубить окружающим и нарушать законы. Мать предпочитает не замечать дурных поступков Кати, чем принимать меры к ее воспитанию. Гриша решает не оставить безнаказанными действия Кати и организует для нее зрелищное представление, чтобы показать ей другую реальность.

Холоп 2
Холоп 2 комедия
2023, Россия
6.0
