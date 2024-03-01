Меню
О чем фильм "Большой куш"?

О чем фильм "Большой куш"?

Олег Скрынько 1 марта 2024 Дата обновления: 1 марта 2024
Наш ответ:

Фильм "Большой куш" (2000) режиссёра Гая Ричи является британо-американской комедией, получившей высокие оценки мировой кинопрессы и ряд наград. Великобритания увидела его в прокате 1 сентября 2000 года.

Сюжет фильма описывает историю банды грабителей, выдававших себя за религиозных евреев, которые совершают ограбление в Антверпене. Одним из главных героев является Фрэнки, исполненный Бенисио дель Торо, который должен доставить украденные драгоценности в Нью-Йорк через Лондон. В Лондоне герои сталкиваются с местными криминальными авторитетами и вступают в запутанные интриги.

Фильм "Большой куш" также послужил основой для создания телесериала с аналогичным названием, выпущенного в 2017—2018 годах.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Большой Куш
Большой Куш триллер, комедия, криминал
2000, Великобритания / США
7.0
