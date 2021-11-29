На какой реке снимали «Любовь и голуби»?

Съемки фильма «Любовь и голуби» проходили в карельском городе Медвежьегорске, на берегу реки Кумсы. Действие картины разворачивается в Сибири, режиссер Владимир Меньшов даже выезжал в Иркутскую область в поисках подходящей натуры, но оказалось, что привезти туда целую съемочную группу слишком затратно. Тогда Меньшов решил снимать сибирскую глубинку в Карелии, где когда-то уже бывал на съемках в качестве ассистента.
Позднее режиссер рассказывал в интервью, что домик на берегу живописной речки произвели огромное впечатление на худсовет, а коллеги по цеху расспрашивали, где удалось найти такую потрясающую натуру.
