На какой реке снимали «Любовь и голуби»?

Елена Королева 29 ноября 2021 Дата обновления: 29 ноября 2021
Наш ответ:

Съемки фильма «Любовь и голуби» проходили в карельском городе Медвежьегорске, на берегу реки Кумсы. Действие картины разворачивается в Сибири, режиссер Владимир Меньшов даже выезжал в Иркутскую область в поисках подходящей натуры, но оказалось, что привезти туда целую съемочную группу слишком затратно. Тогда Меньшов решил снимать сибирскую глубинку в Карелии, где когда-то уже бывал на съемках в качестве ассистента.

Позднее режиссер рассказывал в интервью, что домик на берегу живописной речки произвели огромное впечатление на худсовет, а коллеги по цеху расспрашивали, где удалось найти такую потрясающую натуру.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Любовь и голуби
Любовь и голуби комедия, мелодрама
1984, СССР
8.0
