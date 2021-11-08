Меню
Кто погиб в «Мстителях: Финал»?

Елена Королева 8 ноября 2021 Дата обновления: 8 ноября 2021
Наш ответ:

В конце фильма «Мстители: Финал» погибшими оказываются два основных персонажа из тех, кто принимал участие в битве с Таносом за Камни бесконечности, – это Железный человек и Черная вдова. Капитан Америка не погиб, но покинул ряды «Мстителей», оставшись в прошлом со своей возлюбленной. Благодаря победе над Таносом защитникам Вселенной удалось вернуть к жизни некоторых погибших ранее персонажей: Ника Фьюри, Стражей Галактики, Алую Ведьму, Зимнего Солдата, Доктора Стрэнджа, Черную Пантеру, Человека-паука, Осу и Человека-муравья.

Кроме того, непонятно будущее Локи, который погиб в «Войне Бесконечности», но сбежал с Тессерактом в «Финале», когда герои вернулись за камнем в прошлое.

Мстители: Финал боевик, фантастика
2019, США
8.0
