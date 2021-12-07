Кто поет в фильме «Лед-2»?

Наш ответ:

При бюджете в скромные 150 миллионов рублей фильм Олега Трофима «Лед» собрал в прокате космические полтора миллиарда. Естественно, при таких результатах анонс сиквела не заставил себя долго ждать, причем в качестве режиссера на этот раз был приглашен известный своим барочным стилем Жора Крыжовников. Вместе с тем из актерского состава исчезла Ксения Раппопорт, единственная профессиональная певица среди героев. При этом самого пения в фильме «Лед-2» стало даже больше. Так кто же исполняет музыкальные номера? Прежде всего, это Саша Петров, исполнитель главной роли. И если раньше он лишь начитывал речитатив под музыку, то теперь артист взял уроки пения у профессионального тренера, что позволило ему полноценно исполнять музыкальные номера, хотя, по собственному признанию, у Петрова совсем нет слуха.