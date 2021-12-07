Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто поет в фильме «Лед-2»?

Кто поет в фильме «Лед-2»?

Елена Королева 7 декабря 2021 Дата обновления: 7 декабря 2021
Наш ответ:

При бюджете в скромные 150 миллионов рублей фильм Олега Трофима «Лед» собрал в прокате космические полтора миллиарда. Естественно, при таких результатах анонс сиквела не заставил себя долго ждать, причем в качестве режиссера на этот раз был приглашен известный своим барочным стилем Жора Крыжовников. Вместе с тем из актерского состава исчезла Ксения Раппопорт, единственная профессиональная певица среди героев. При этом самого пения в фильме «Лед-2» стало даже больше. Так кто же исполняет музыкальные номера? Прежде всего, это Саша Петров, исполнитель главной роли. И если раньше он лишь начитывал речитатив под музыку, то теперь артист взял уроки пения у профессионального тренера, что позволило ему полноценно исполнять музыкальные номера, хотя, по собственному признанию, у Петрова совсем нет слуха.

Кроме него, впервые в своей карьере запела знаменитая артистка Мария Аронова, исполнившая в фильме роль тренера Ирины Шаталиной: композиция «Озеро надежды» в ее исполнении, спетая неровно, но с душой, покорила сердца многих зрителей.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Лёд 2
Лёд 2 мелодрама, драма
2020, Россия
7.0
Лёд
Лёд мелодрама
2017, Россия
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Марка Маркелова 15 октября 2022, 19:50
А мне вот интересно, как Юлии Хлыниной спится, предав Родину?
15 октября 2022, 19:50 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Когда выйдет третий сезон сериала «Хроники Шаннары»? 3 комментария
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше