Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто озвучивал Пола Уокера в «Форсаже» на русском языке?

Кто озвучивал Пола Уокера в «Форсаже» на русском языке?

Елена Королева 15 ноября 2021 Дата обновления: 15 ноября 2021
Наш ответ:

Главного героя серии фильмов «Форсаж» Брайана О’Коннора, сыгранного Полом Уокером, в русском дубляже озвучили несколько актеров. В первой картине Уокер говорит голосом Дмитрия Кошмина. В сиквеле «Двойной форсаж» героя озвучивает Всеволод Кузнецов. В последующих четырех картинах с участием Уокера вплоть до его гибели во время съемок «Форсажа-7» дублированием О’Коннора занимался Алексей Мясников.

Мясников начал озвучивать героев Уокера еще до «Форсажей», первым таким фильмом стали «Черепа» 2000 года, а в дальнейшем к ним добавились «Мальчики-налетчики», «Хроники Ломбарда», а также триквел «13-го района».

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Пол Уокер
Пол Уокер
Paul Walker
Всеволод Кузнецов
Vsevolod Kuznetsov
Алексей Мясников

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Форсаж 7
Форсаж 7 криминал, триллер, боевик
2015, США
7.0
Форсаж 6
Форсаж 6 боевик, драма, триллер, криминал
2013, США
7.0
Форсаж 5
Форсаж 5 боевик, приключения
2011, США
7.0
Форсаж 4
Форсаж 4 боевик
2009, США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше