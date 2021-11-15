Кто озвучивал Пола Уокера в «Форсаже» на русском языке?

Главного героя серии фильмов «Форсаж» Брайана О’Коннора, сыгранного Полом Уокером, в русском дубляже озвучили несколько актеров. В первой картине Уокер говорит голосом Дмитрия Кошмина. В сиквеле «Двойной форсаж» героя озвучивает Всеволод Кузнецов. В последующих четырех картинах с участием Уокера вплоть до его гибели во время съемок «Форсажа-7» дублированием О’Коннора занимался Алексей Мясников.
Мясников начал озвучивать героев Уокера еще до «Форсажей», первым таким фильмом стали «Черепа» 2000 года, а в дальнейшем к ним добавились «Мальчики-налетчики», «Хроники Ломбарда», а также триквел «13-го района».
