Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто озвучивает Вина Дизеля в фильмах на русском языке?

Кто озвучивает Вина Дизеля в фильмах на русском языке?

Елена Королева 10 ноября 2021 Дата обновления: 10 ноября 2021
Наш ответ:

Персонажей, сыгранных Вином Дизелем, в российском дубляже чаще всего озвучивает актер Сергей Чонишвили. Начиная с четвертой части франшизы «Форсаж» его голосом говорит главный герой Доминик Торетто, а также еще несколько персонажей Дизеля из других картин. Более ранние роли Дизеля в фильмах «Форсаж» и «Хроники Риддика» дублировал актер Алексей Мясников. Во франшизе «Три икса» Дизель дублирован разными актерами: в первом фильме 2002 года его озвучил Евгений Дятлов, а в третьем (во втором Дизель не появлялся) Ксандер говорит голосом Алексея Мясникова.

Актер Дмитрий Матвеев озвучил Дизеля в «Черной дыре» и «Спасти рядового Райана». 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Вин Дизель
Вин Дизель
Vin Diesel
Сергей Чонишвили
Сергей Чонишвили
Sergey Chonishvili
Алексей Мясников
Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Спасти рядового Райана
Спасти рядового Райана боевик, военный, драма
1998, США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
В главных ролях Петербург и Боярская: где и когда выйдет сериал «Царь ночи»
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше