Кто озвучивает Вина Дизеля в фильмах на русском языке?

Персонажей, сыгранных Вином Дизелем, в российском дубляже чаще всего озвучивает актер Сергей Чонишвили. Начиная с четвертой части франшизы «Форсаж» его голосом говорит главный герой Доминик Торетто, а также еще несколько персонажей Дизеля из других картин. Более ранние роли Дизеля в фильмах «Форсаж» и «Хроники Риддика» дублировал актер Алексей Мясников. Во франшизе «Три икса» Дизель дублирован разными актерами: в первом фильме 2002 года его озвучил Евгений Дятлов, а в третьем (во втором Дизель не появлялся) Ксандер говорит голосом Алексея Мясникова.
Актер Дмитрий Матвеев озвучил Дизеля в «Черной дыре» и «Спасти рядового Райана».
