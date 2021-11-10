Кто озвучивает Тора в фильмах «Марвел» на русском языке?

Наш ответ:

Все появления бога грома Тора, супергероя из кинематографической вселенной «Марвел», сыгранного актером Крисом Хемсвортом, в русском дубляже озвучены актером дубляжа и диктором Иваном Жарковым. Впервые Жарков озвучил Тора в фильме «Тор» 2011 года, обойдя на открытом кастинге всех претендентов, и с тех пор является бессменным «голосом» этого персонажа. По словам Жаркова, сложности возникли при озвучивании первого фильма, в дальнейшем же он «вжился» в образ.