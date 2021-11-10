Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто озвучивает Тора в фильмах «Марвел» на русском языке?

Кто озвучивает Тора в фильмах «Марвел» на русском языке?

Елена Королева 10 ноября 2021 Дата обновления: 10 ноября 2021
Наш ответ:

Все появления бога грома Тора, супергероя из кинематографической вселенной «Марвел», сыгранного актером Крисом Хемсвортом, в русском дубляже озвучены актером дубляжа и диктором Иваном Жарковым. Впервые Жарков озвучил Тора в фильме «Тор» 2011 года, обойдя на открытом кастинге всех претендентов, и с тех пор является бессменным «голосом» этого персонажа. По словам Жаркова, сложности возникли при озвучивании первого фильма, в дальнейшем же он «вжился» в образ.

Неофициально став «голосом» актера, Жарков озвучил еще несколько ролей Криса Хемсворта, не связанных с Тором, например в фильмах «Люди в черном» и «Охотники за привидениями».

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Крис Хемсворт
Крис Хемсворт
Chris Hemsworth
Иван Жарков

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Мстители: Финал
Мстители: Финал боевик, фантастика
2019, США
8.0
Мстители: Война бесконечности
Мстители: Война бесконечности боевик, фантастика
2018, США
8.0
Тор: Рагнарёк
Тор: Рагнарёк фэнтези, драма, боевик
2017, США
8.0
Мстители: Эра Альтрона
Мстители: Эра Альтрона боевик, приключения, фантастика
2015, США
7.0
Тор 2: Царство тьмы
Тор 2: Царство тьмы приключения, боевик
2013, США
7.0
Мстители
Мстители боевик
2012, США
8.0
Тор
Тор боевик, приключения, драма
2011, США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
В главных ролях Петербург и Боярская: где и когда выйдет сериал «Царь ночи»
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше