Кто озвучивает Анджелину Джоли в фильмах на русском языке?

Наш ответ:

Персонажей, сыгранных Анджелиной Джоли, в российском дубляже чаще всего озвучивает актриса Ольга Зубкова – именно ее голосом говорят персонажи Джоли в самых популярных фильмах. По словам Зубковой, когда в обычной жизни она переходит на «тембр Джоли», люди приходят в смятение и пытаются понять, где они его слышали. Однако есть фильмы, где Джоли дублировали другие актрисы.