Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто озвучивает Анджелину Джоли в фильмах на русском языке?

Кто озвучивает Анджелину Джоли в фильмах на русском языке?

Елена Королева 10 ноября 2021 Дата обновления: 10 ноября 2021
Наш ответ:

Персонажей, сыгранных Анджелиной Джоли, в российском дубляже чаще всего озвучивает актриса Ольга Зубкова – именно ее голосом говорят персонажи Джоли в самых популярных фильмах. По словам Зубковой, когда в обычной жизни она переходит на «тембр Джоли», люди приходят в смятение и пытаются понять, где они его слышали. Однако есть фильмы, где Джоли дублировали другие актрисы.

В дилогии про Лару Крофт это Наталья Казначеева, в обоих фильмах про Малефисенту – Светлана Кузнецова, в картине «Угнать за 60 секунд» – Евгения Игумнова, а в фильме «Особо опасен» – Галина Тюнина.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Angelina Jolie
Наталья Казначеева
Natalya Kaznacheeva
Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова
Евгения Игумнова
Евгения Игумнова
Yevgeniya Igumnova
Галина Тюнина
Галина Тюнина
Galina Tyunina

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Малефисента
Малефисента фэнтези
2014, США
7.0
Особо опасен!
Особо опасен! боевик
2008, США
7.0
Лара Крофт - Расхитительница гробниц
Лара Крофт - Расхитительница гробниц боевик, фэнтези, приключения
2001, Великобритания / США / Германия / Япония
5.0
