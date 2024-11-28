Меню
Кто автор "Морозко"?

Олег Скрынько 28 ноября 2024 Дата обновления: 28 ноября 2024
Наш ответ:

Как известно, Александр Николаевич Афанасьев, знаменитый собиратель народных сказок, записал две версии сказки «Морозко». Однако широко известной она стала благодаря литературной обработке, которую сделал писатель Алексей Николаевич Толстой.

В 1964 году по мотивам сказки был снят советский художественный фильм «Морозко». По сюжету жила-была добрая и трудолюбивая девушка Настенька, которую злая мачеха постоянно заставляла работать без отдыха. В один из дней мачеха решила избавиться от падчерицы и отправила её в зимний лес на верную гибель. В это же время в тех краях жил юноша Иван. Он полюбил Настеньку, но из-за своего хвастовства разгневал лесного колдуна, который превратил его в медведя.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Морозко
Морозко детский, семейный, сказка
1964, СССР
7.0
