Кто автор "Морозко"?

Как известно, Александр Николаевич Афанасьев, знаменитый собиратель народных сказок, записал две версии сказки «Морозко». Однако широко известной она стала благодаря литературной обработке, которую сделал писатель Алексей Николаевич Толстой.



В 1964 году по мотивам сказки был снят советский художественный фильм «Морозко». По сюжету жила-была добрая и трудолюбивая девушка Настенька, которую злая мачеха постоянно заставляла работать без отдыха. В один из дней мачеха решила избавиться от падчерицы и отправила её в зимний лес на верную гибель. В это же время в тех краях жил юноша Иван. Он полюбил Настеньку, но из-за своего хвастовства разгневал лесного колдуна, который превратил его в медведя.