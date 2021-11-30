Сколько лет было актрисе, сыгравшей Настеньку в сказке «Морозко»?

Наш ответ:

Актрисе Наталье Седых, исполнившей в фильме роль Настеньки, на момент съемок было 15 лет. С ранних лет она занималась балетом и фигурным катанием, делала большие успехи. Однажды Наталью попросили выступить с сольным номером в новогодней программе, которую записывало телевидение. Юная балерина исполнила партию умирающего лебедя, а спустя несколько дней ей позвонили и пригласили на пробы в «Морозко». Помимо Седых, на роль Настеньки претендовала Надежда Румянцева, но это был тот случай, когда опытной актрисе предпочли дебютантку. После «Морозко» Наталья Седых появилась еще в нескольких фильмах, а затем, сделав выбор в пользу работы в Большом театре, обратилась к киностудиям с просьбой изъять ее досье из архивов.