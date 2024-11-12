Чем закончился сериал «Наваждение»?

Наш ответ:

«Наваждение» — российский мини-сериал, в котором сочетаются детектив и мелодрама. Фильм из четырех частей вышел в 2016 году. Главной героиней выступает искусствовед Юлия Вербер, которая пытается отыскать своего пропавшего без вести мужа Александра. По ходу развития событий выясняется, что его похитили сестры-близнецы Светлана и Екатерина. При этом Катя осталась инвалидом. Дело в том, что в прошлом Саша невольно стал виновником гибели родителей Светы и Кати. В концовке Юлия проникает в дом похитительниц. Катя, которой идея с похищением разонравилась, помогает Юле пробраться в подвал, где находится Саша. Однако Юлю в подвале оглушает Света. Пребывающий в тяжелом состоянии Саша признается Юле, что любил Свету. Света предлагает Саше убить Юлю взамен на освобождение. Катя звонит в полицию. В ходе стычки Света падает в колодец и погибает. В итоге Сашу отправляют в тюрьму за финансовые махинации. Катя же прошла лечение в Германии и решила проблемы со здоровьем. Она понимает, что любит в Сашу и навещает его в колонии.