Какой завод снимали в фильме «Москва слезам не верит»?

Наш ответ:

Сцены на заводе снимались в одном из производственных корпусов ПО «Химволокно» в городе Клин Московской области. Несмотря на то что предприятие было закрыто, на его территории и в наши дни поддерживают порядок. Силами собственников на промплощадке организован уютный уголок в стиле ретро, на газоне расположен вазон, изготовленный еще в 1960-е годы, отреставрированное кирпичное ограждение тоже как будто «родом из СССР».