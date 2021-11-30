Меню
Какой завод снимали в фильме «Москва слезам не верит»?

Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 30 ноября 2021
Наш ответ:

Сцены на заводе снимались в одном из производственных корпусов ПО «Химволокно» в городе Клин Московской области. Несмотря на то что предприятие было закрыто, на его территории и в наши дни поддерживают порядок. Силами собственников на промплощадке организован уютный уголок в стиле ретро, на газоне расположен вазон, изготовленный еще в 1960-е годы, отреставрированное кирпичное ограждение тоже как будто «родом из СССР».

Кроме того, на том самом корпусе, где в 1978 году проходили съемки фильма «Москва слезам не верит», планируется установка памятного знака – благодаря ему каждый посетитель будет знать, что именно здесь снимались некоторые сцены оскароносной картины.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Москва слезам не верит
Москва слезам не верит мелодрама, комедия
1979, СССР
8.0
