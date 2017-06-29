Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Какой бюджет у фильма «Призрак»?

Какой бюджет у фильма «Призрак»?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Бюджет российского фильма «Призрак» (2015), главную роль в котором сыграл Федор Бондарчук, составил 150 миллионов рублей, а суммарные кассовые сборы в российском прокате – около 383 миллионов рублей.
Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Призрак
Призрак комедия, семейный
2015, Россия
6.0
